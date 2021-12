Formel 1: Bernie Ecclestone unterstützt Max Verstappen mit Weihnachtskarte

Eine Spitze in Richtung der FIA und ihrer Rennkommissare, die Verstappen zuletzt nie haben kämpfen lassen. Besonders in den letzten beiden Rennen musste der Red-Bull-Star fast alle Manöver ungeschehen machen und den gewonnenen Platz zurückgeben – bis auf die letzte Attacke auf Lewis Hamilton in der letzten Runde des Formel-1-Finales in Abu Dhabi.