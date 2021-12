Formel 1: Max Verstappen offiziell Weltmeister! Mercedes verzichtet auf Berufung

Das hatte der Weltverband erst am Mittwoch mitgeteilt, drei Tage nach dem entscheidenden Sieg des neuen Weltmeisters Verstappen. Der „Streit“ um den Einsatz des Safety Cars in den letzten Runden des Rennens „beschädigt momentan das Image der Weltmeisterschaft“, hieß es in einer Mitteilung, die die FIA nach einer Sitzung des Motorsport-Weltrats verschickte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)