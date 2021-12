Formel 1 in Saudi-Arabien: Max Verstappen vs. Lewis Hamilton - das sagt Ralf Schumacher

Schumacher: „Wir haben bisher den Kampf von zwei absoluten Weltklasse-Piloten erlebt, die sich nichts schenken. Aber so ehrlich muss man auch sein: Durch seinen Reifenplatzer überlegen in Führung liegend in Baku, die Kollision mit Hamilton in Silverstone und den unverschuldeten Startcrash in Ungarn, als Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas unbeabsichtigt zur Bowlingkugel wurde, hat Max unverschuldet locker über 50 Punkte liegen lassen. Das heißt, er wäre jetzt schon Weltmeister. Und zwar ein verdienter.“