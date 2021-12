Formel 1: Sebastian Vettel von Aston Martin wütet nach F1-Qualifying in Abu Dhabi

„Das Gleiche ist schon in Saudi-Arabien passiert, in Österreich und viele andere Male dieses Jahr. Irgendwann geht halt einfach die Strecke aus. Ich denke, wir sollten die Strecke alle kennen und wie viele Kurven da noch kommen – aber so fühlt es sich nicht an, wenn alle überholen und sich dann wundern, dass sie in der letzten Kurve im Stau stehen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)