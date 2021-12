Knapp dreieinhalb Millionen Fans sehen Formel-1-Rennen bei RTL

Im Schnitt 3,48 Millionen Formel-1-Fans (Marktanteil 12,5 Prozent) haben den aufreibenden Großen Preis von Saudi-Arabien am Sonntag bei RTL verfolgt. In der Spitze sahen 3,98 Millionen Menschen zu, wie Max Verstappen und Lewis Hamilton mit harten Bandagen um den Sieg kämpften - und nach dem Erfolg von Rekordweltmeister Hamilton (England/Mercedes) punktgleich ins letzte Saisonrennen in Abu Dhabi am kommenden Sonntag gehen.