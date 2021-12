Sebastian Vettel: Legende Stuck will ihm Auto "wegnehmen" - wegen Tempolimit-Forderung

Der 70-Jährige zeigt sich generell vergrätzt über Vettels Verhalten abseits des Cockpits: „Sebastian Vettel hat im Aston Martin in dieser Saison ein paar Highlights gesetzt, aber ansonsten muss ich sagen, dass ich persönlich ein wenig enttäuscht bin - da war nicht viel Besonderes dabei. Gerade bei solchen Aktionen wie in Zandvoort, als er einem Streckenposten den Feuerlöscher weggenommen hat, muss ich sagen, dass man so etwas nicht macht.“