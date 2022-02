Formel 1: Porpoising - Leclerc, Sainz und Russell kämpfen mit Ground-Effect beim Testwochenende in Barcelona

So ungefähr haben sich wohl die Formel-1-Piloten bei den Testfahrten in Barcelona gefühlt. Erstmals seit 1983, als ein flacher Unterboden zur Pflicht wurde, kämpfen die Fahrer wieder mit „Porpoising“ - also dem Hüpfen des Autos bei hoher Geschwindigkeit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)