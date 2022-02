Formel-1-Testfahrten: Mercedes mit Russell erstmals an der Spitze

Nur neun Runden wegen eines Lecks drehte der Russe Nikita Mazepin. Sein Haas-Bolide war am Freitag nicht mehr in den russischen Farben des Titelsponsors Uralkali lackiert. Das Team setzte damit ein Zeichen nach der russischen Invasion in der Ukraine am Donnerstag. Eine baldige Trennung von Uralkali und auch von Masepin wird offenbar geprüft. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)