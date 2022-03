Bittere Abrechnung mit Vettel-Team Aston Martin: "Der Fisch stinkt vom Kopf"

Kolles sieht in Stroll das klassische Beispiel eines überambitionierten Geldgebers: „Es gab schon viele Investoren, die mir versucht haben zu erzählen, dass sie wissen, wie Geschäfte laufen. Dann habe ich gesagt, das mag alles sein, aber ich glaube, dass die Formel 1 ein bisschen anders ist. Ich habe denen immer gesagt: Wenn du eine Million jeglicher Währung nimmst und die in ein Feuer schmeißt, wird das Geld genauso schnell verbrennen, wie in der Formel 1, wenn du nicht weißt, was du tust. Und das ist der Fall, der bei Aston Martin passiert.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)