Drive to Survive: Warum Max Verstappen den Netflix-Hit der Formel 1 boykottiert

Nach Verstappens Ansicht übermittelt „Drive to Survive“ ein verfälschtes Bild der Königsklasse, das Format würde künstlich Rivalitäten erschaffen, wo keine seien und die Dinge nicht so abbilden, wie sie geschähen. In Bezug auf sich selbst monierte er die Darstellung seines Verhältnisses zum früheren Teamkollegen Daniel Ricciardo. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)