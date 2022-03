FIA-Report: Menschliches Versagen bei Formel-1-Finale

Beim Umgang mit überrundeten Autos werde zudem künftig eine Software eingesetzt, hieß es in dem Bericht. Auf diese Weise sollen menschliche Fehler ausgeschlossen werden. Ohnehin war im Reglement bereits ein entscheidendes Wort geändert worden: Ab sofort sollen "alle" überrundeten Autos ("all cars") vor dem Restart auf ihre Positionen zurückkehren, zuvor hieß es deutlich ungenauer "any cars".