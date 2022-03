Formel 1: Gewinner und Verlierer des Saisonstarts - Kolumne von Peter Kohl

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit lassen bei einem Neuanfang erfahrungsgemäß zu wünschen übrig. Die Red-Bull-Fraktion kann davon in Bahrain ein Lied singen. Auch der Richtung Punkte fahrende Pierre Gasly, der mit einem Feuer im Heck kurz vor Schluss strandet. To be first, first you have to finish - das gilt momentan ganz besonders. Die Rennen werden noch eine Weile eine Party mit Überraschungsgästen bleiben, die man nicht eingeladen hat. Das Aussortieren der Gremlins, die sich einschleichen, wird eine Weile dauern. Nichts ist wirklich vorhersagbar. Das bringt Spannung von der ersten bis zur letzten Runde.