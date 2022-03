Formel 1: Leclerc holt erste Pole Position des Jahres

Aston Martins Ersatzpilot Nico Hülkenberg, der den an Corona erkrankten Sebastian Vettel ersetzt, verpasste den zweiten Abschnitt des Qualifyings knapp und holte Rang 17. Damit war der Rheinländer aber auf Anhieb schneller als Teamkollege Lance Stroll (19.), obwohl er im freien Training am Freitag erstmals in diesem Auto gesessen hatte.