Formel 1: Lewis Hamilton nach Debakel bemitleidet - Pressestimmen

Marca: „Verstappen haut Leclerc weg in der Schlacht in Saudi-Arabien. Der Monegasse versuchte, so wie in Bahrain die Bestie zu zähmen, doch am Ende musste er sich der Endgeschwindigkeit des Weltmeisters geschlagen geben. Carlos Sainz spielt weiter im Konzert der Großen mit. Der neue Rivale von Verstappen heißt Ferrari. Hamilton holt als Zehnter nur einen Punkt, da muss man sich die Augen reiben.“