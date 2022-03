Formel 1: Max Verstappen im Training nur knapp vor Ferrari - Hamilton verbessert

Allerdings dürfte im Haas, letztes Jahr noch das schwächste Auto im Feld, etwas mehr möglich sein für Schumacher. Sein Teamkollege Kevin Magnussen (+0,893) wurde am Samstag Siebter, am Freitag hatten es beide Autos in die Top 10 geschafft. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)