Formel 1: Mick Schumacher erklärt "Wissensvorsprung" vor F1-Konkurrenten

„Ich habe einen kleinen Wissensvorsprung bei den Reifen durch die Formel 2. Da sind wir bereits mit den 18-Zoll-Felgen gefahren. In dem Jahr konnte ich die Meisterschaft gewinnen. Damals hat das also ganz gut funktioniert“, erklärte der 22 Jahre alte Haas-Pilot in der Bild, schränkte jedoch ein: „Aber die anderen Fahrer werden das schnell aufholen.“