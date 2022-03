Formel 1: Perez rast zu Saudi-Arabien-Pole, Verstappen Vierter - Schumacher crasht, Debakel für Hamilton

Mick Schumacher flog in Q2 heftig ab und crashte in einer Schikane in die Mauer. Der 23-Jährige wurde anschließend ins Medical Center gebracht, die Session wurde für über eine halbe Stunde unterbrochen. Am Ende belegte er Rang 14. Ob er am Sonntag starten kann, ist allerdings noch unklar. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)