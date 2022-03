Formel 1, Saudi-Arabien: Stimmen zum Rennen mit Verstappen, Hamilton, Marko

… zum Auto: „Es hat sich nicht viel verändert seit dem letzten Rennen. Es waren aber auch nur ein paar Tage. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich am Ende mit der Power des Haas nicht mithalten konnte. Was auch immer sie für eine Leistung haben, sie sind am Ende weggezogen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber wir sind ein großartiges Team, wir konzentrieren uns und geben unser Bestes.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)