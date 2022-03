Formel 1, Testanalyse: Red Bull Favorit, wie gut ist Mercedes? Schumacher mit Überraschungspotenzial

Fest steht: Nur der letzte von sechs Testtagen lichtete den Nebel ein wenig. Erst da haben alle Teams mehr oder weniger das kommende Rennwochenende simuliert. Und da sah Red Bull am besten aus. Motorsportchef Helmut Marko verrät SPORT1: „Unser Auto entsprach in größten Teilen dem am kommenden Wochenende in Bahrain.“