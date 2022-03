Formel 1: Valtteri Bottas mit bemerkenswertem Geständnis über Lewis Hamilton

So einen Satz hört man nicht oft aus dem Munde eines Rennfahrers über seinen Konkurrenten. Valtteri Bottas hat es dennoch gesagt, im Dezember 2021, bei einem Team-Meeting im Werk von Mercedes vor versammelter Mannschaft, wie er nun der Schweizer Zeitung Blick verriet. (Formel 1: Großer Preis in Bahrain am Sonntag ab 16 Uhr im LIVETICKER)