Formel 1: Sebastian Vettel setzt Zeichen bei Test in Bahrain - Leclerc am schnellsten

Für Aufsehen sorgte zudem ein spektakuläres Update am Mercedes von Rekordchampion Lewis Hamilton. Am Silberpfeil waren nicht nur Unterboden sowie Frontflügel neu, sondern auch der Seitenkasten auffällig anders designt als im Vergleich zum ersten Test in Barcelona - oben eng am Chassis des W13 anliegend, unten dann breiter. (BERICHT: Mercedes-Sensation bei F1-Tests! Geht das noch mit rechten Dingen zu?)