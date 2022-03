Formel 1: Russe Nikita Mazepin hofft trotz Haas-Aus auf F1-Zukunft

Eine Rückkehr zum Haas-Rennstall schloss der 23-Jährige, der sich vorerst keiner anderen Rennserie anschließen will, aber aus. „Ich will ganz sicher nicht an einen Ort zurückkehren, an dem ich nicht erwünscht bin. Die Formel 1 ist ein gefährlicher Sport. Man muss sich auf die Leute verlassen können, mit denen man arbeitet. Dieses Vertrauen habe ich nicht mehr“, sagte Mazepin. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)