Vettel fällt auch in Saudi-Arabien aus - Hülkenberg übernimmt

„Wir erwarten Sebastian Vettel beim Grand Prix von Australien (10. April, d. Red.) zurück“, heißt es in der Mitteilung von Aston Martin. Obwohl Nico Hülkenberg „noch nicht viele Kilometer im AMR22 gefahren ist, hat er sich in Bahrain gut geschlagen, und wir erwarten, dass er das auch in Dschidda tun wird“. Hülkenberg hatte in Bahrain Platz 17 belegt.