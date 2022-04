Formel 1: Ferrari zurück zu alter Stärke dank Schumacher-Weggefährte Rory Byrne

Die Zahlen sprechen für sich: Nach drei Rennen führt Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor dem Heimrennen der Scuderia in Imola am 24. April mit zwei Siegen, einem zweiten Platz und zwei schnellsten Runden die WM deutlich mit 34 Punkten Vorsprung auf Mercedes-Pilot George Russell an. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)