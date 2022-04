Formel 1: Lewis Hamilton reagiert nach Zoff mit Toto Wolff vielsagend

Das Qualifying zum Sprintrennen in Imola wurde für das Team zu einem Albtraum, in Q2 lief alles aus dem Ruder. Aufgrund des immer stärker werdenden Regens waren Lewis Hamilton und George Russell chancenlos: Hamilton startet am Samstag von Rang 13, sein Teamkollege Russell von Platz 11. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)