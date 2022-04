Formel 1: Kolumne von Peter Kohl über Charles Leclerc und Mick Schumacher

Durch einen Wechsel auf die Soft-Reifen in der Schlussphase geht er All in, will den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde, und Perez noch Platz 2 abjagen. Restfeuchtigkeit auf den Kerbs, eine zu große Risikobereitschaft von Leclerc, dazu der Erwartungsdruck von den Tribünen – eine Melange, die zu einem fatalen Dreher führt. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)