Formel 1: Mick Schumacher von Hass schon für Ferrari bereit? F1-Experten äußern sich

Surer abschließend: „Naturtalent alleine reicht auch nicht aus. Das zeigt das Beispiel Jean Alesi. Er galt als Überflieger, als er in die Formel 1 kam. Am Ende konnte er aber in seiner Karriere nur ein Rennen gewinnen. Mick muss sich seiner analytischen Fähigkeiten bewusst sein und den Weg von Lauda und Rosberg einschlagen. So kann er sich in den nächsten Jahren bei Ferrari empfehlen.“