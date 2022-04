Formel-1-Rücktritt? Max Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez denkt ans Aufhören

Der Mexikaner ist seit 2011 in der Formel 1 und gewann zwei Rennen. Seine besten Platzierung in der WM-Gesamtwertung waren zwei vierte Plätze in den vergangenen Jahren, aktuell liegt er auf Platz 3 der Fahrerwertung. Einen zu hohen Preis für weitere Karriere-Sternstunden will er aber wohl nicht zahlen.