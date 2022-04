Formel 1: Stimmen von Verstappen, Red Bull, Leclerc und Hamilton nach Australien-GP

„Es fühlt sich unglaublich an. 34 Punkte Vorsprung sind unglaublich. Aber ich versuche nicht drüber nachzudenken. Es ist ein guter Abstand, aber wir müssen uns weiter pushen und konzentrieren. Ich hatte in der Vergangenheit immer Probleme in Australien. Und diesmal ist mir ein richtig gutes Wochenende gelungen. Aber ich hatte auch das beste Auto, also ein riesiges Dankeschön an das ganze Team.“