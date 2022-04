Formel 1: VW-Einstieg - Porsche ist bereit, Audi noch nicht ganz

Anders sieht es bei Audi aus. Wirkt der Plan Porsches zielgenau wie das zielgenaue Spritzen mit einem Wasserstrahl, so ist man in Ingolstadt noch nicht über den Status der weit verstreuten Wirkung einer Gießkanne hinaus gekommen. Sicher ist nur: Audi will im Gegensatz zur Konzernschwester Porsche mit einem eigenem Team in der Königsklasse antreten.