Marko vor Formel-1-Rennen in Imola: Ferrari „die neue Messlatte“

Die Formel 1 macht am Wochenende beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky und RTL) erstmals in der laufenden Saison in Europa Station. Leclerc hat zwei der ersten drei Rennen gewonnen. Der Monegasse führt die Fahrer-WM deutlich an.