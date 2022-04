Warum das Ferrari-Comeback der Formel 1 gut tut - Experte Surer schätzt ein

Doch wie hat es die Scuderia zurück an die Spitze geschafft? „Da gibt es mehrere Gründe für“, so Surer. „Sie haben ein kompaktes Auto gebaut, das vielleicht nicht ganz so schnell ist wie der Red Bull, aber relativ einfach abzustimmen. Da ist der Red Bull sensibler. Das heißt, Ferrari fällt es leichter, die maximale Performance abzurufen.“