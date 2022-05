Formel 1: Ferrari und Red Bull fordern energisch eine Anhebung der Budgetobergrenze wegen höherer Gewalt

Für Ferrari sei es „unmöglich“, den sogenannten Budget Cap in Höhe von 140 Millionen Dollar in diesem Jahr einzuhalten, sagte Teamchef Mattia Binotto am Samstag am Rande des Großen Preises von Monaco (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky). „Sechs Prozent Inflation waren nicht vorherzusehen“, argumentierte der Italiener.