Formel 1: Bittere Bekenntnisse eines legendären Grid Girls

Messenger ließ sich wie „Jordan“ Price für die berühmte Seite 3 der Sun erotisch ablichten und hatte später auch zahlreiche Auftritte in TV-Shows wie Fort Boyard und dem englischen Promi-Big-Brother. Nun ist sie wieder in der Schlagzeilen - mit einem Interview, in dem sie auf die dunklen Seiten ihres Sternchen-Ruhms zurückblickt. Auch in der Formel 1.