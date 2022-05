Formel 1: Charles Leclerc holt die Pole in Barcelona - Max Verstappen auf zwei, Schumacher erstmals in Q3

Verstappen hatte die vergangenen beiden Rennen gewonnen und befand sich deutlich im Aufwind, nachdem er in den ersten drei Saisonläufen zweimal ausgeschieden war. Leclerc führt das Klassement noch recht deutlich vor dem Niederländer an (104:85 Punkte), in Barcelona kann er seinen Vorsprung nun ausbauen. Der Niederländer konnte Leclercs Zauberrunde am Ende nicht mehr kontern, weil das DRS in der entscheidenden Runde des Niederländers nicht funktionierte.