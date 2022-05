Formel 1: Haben Lewis Hamilton und Mercedes ihr Kardinalproblem behoben?

Dafür absolvierte das Team im Vorfeld des Spanien-Wochenendes sogar Vergleichsfahrten mit verschiedenen Unterboden-Konfigurationen im Rahmen eines Filmtages in Le Castellet. In Barcelona stellt Hamilton nach dem Qualifying mit zufriedener Miene fest: „Das Auto hüpft nicht mehr auf den Geraden. Ein bisschen stört es uns noch in den Kurven, das müssen wir noch verbessern. Aber insgesamt ist es ein positiver Schritt und wir kommen näher ran an die Spitze.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)