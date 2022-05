Formel 1 in Miami: Mercedes mit Lewis Hamilton der Lösung der Krise näher?

Doch Mercedes wäre nicht Mercedes, wenn man nicht intensiv an einem Ausweg arbeiten würde. „Wir versuchen, eine Lösung zu finden, die nicht nur das Hüpfen behebt“, verrät Teamchef Toto Wolff. „Man kann den Unterboden steifer machen, aber dann verliert man an Abtrieb. Das ist nicht die Richtung, in die wir gehen wollen.“