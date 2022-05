Formel 1: Mick Schumacher gerät nach Crash mit Sebastian Vettel immer mehr unter Druck

Das Gesicht von Mick Schumacher nach dem Rennen in Miami sprach Bände. Völlig frustriert suchte er nach Worten, seine Augen wirkten feucht. Da stand er kurz davor, das erste Mal in seiner Karriere Punkte in der Formel-1-WM einzufahren. Dann warf er sie in der 54. Runde drei Umläufe vor Ende des Rennens selbst weg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)