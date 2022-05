Formel 1: Platzt bei Schumacher endlich der Knoten? Haas-Pilot greift in Barcelona nach ersten Punkten

Nach dem Qualifying wurden Schumacher und Magnussen noch zu den Stewards zitiert. Der Grund: Die extrem langsamen Outlaps der Haas-Piloten. „Es gibt in den Teams verschiedene Outlaps, weil einige Teams die Reifen mehr und andere weniger beanspruchen“, erklärte Schumacher und betonte: Wir haben für uns den besten Effekt gefunden, in dem wir eine langsame Outlap fahren. Daher sind wir so langsam gefahren.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)