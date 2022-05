Formel 1: Sebastian Vettel für spektakuläres Experiment mit DRS

„Ein Überholmanöver sollte immer eine Leistung sein, die nicht davon abhängt, ob man sich gerade in der DRS-Zone befindet und den Flügel flachstellen kann“, warnte der viermalige Weltmeister in Motorsport Week vor einer Fehlentwicklung in der Königsklasse des Motorsports. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)