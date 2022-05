Formel 1: Sebastian Vettel nennt sich Heuchler - Umweltschutz-Engagement als innerer Konflikt

Angesichts des Kriegs in der Ukraine meinte der 34-Jährige mit Verweis auf Gas-Geschäfte mit Russland und des deutschen Imports: „Wir sollten nicht davon abhängig sein. Wir müssen in den nächsten Gang schalten und uns bereit machen für die Zukunft. Und wir müssen sicherstellen, dass wir auf einem Planeten leben, der morgen noch so angenehm ist wie heute.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)