Formel 1: Stimmen zum Monaco-GP mit Verstappen, Leclerc, Norris, Wolff

„Ich hatte das Gefühl, dass wir alles getan haben, was wir tun mussten. Wir blieben auf dem Regenreifen geduldig, trafen die richtige Entscheidung, auf den Slick zu wechseln, und eine schreckliche Outlap hinter einem überrundeten Auto kostete mich heute den Rennsieg. Man kann die Frustration verstehen, denn eine saubere Überrundung hätte mir heute den Rennsieg gesichert. Aber so ist das in diesem Sport manchmal.“