Formel 1: Valtteri Bottas nackter Po wird Verkaufsschlager - Lewis Hamilton kontert mit Versprechen

Prompt überreichte Bottas seinem ehemaligen Teamkollegen bei einem Treffen in Monaco das Meisterwerk samt handsignierter Unterschrift, ganz zur Freude des Briten, der am Ende noch ein besonderes Versprechen gab: „Wenn ich das nächste Mal in Colorado bin, hole ich meinen Hintern raus, stelle das Foto nach und schicke dir eins.“