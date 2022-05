Formel 1: VW will deutsche Piloten bei Porsche und Audi - Wer kommt in Frage?

PASCAL WEHRLEIN (26): Der Schwabe gilt als extrem großes Talent. 2015 wurde er mit Mercedes jüngster DTM-Meister aller Zeiten. 2016 fuhr er mit Manor und Sauber in der Formel 1 und sorgte trotz unterlegenem Material für Highlights wie einen achten Platz beim GP von Spanien in Barcelona. Für ihn sprechen zwei Dinge. Erstens: Er ist als Porsche-Werksfahrer in der Formel-E-WM am Start. Sein Sieg beim Rennen in Mexiko war der erste Porsche-Triumph in der Elektroserie. Mehr noch: Wehrlein war auch beim Klassiker in Monaco auf Siegeskurs, bevor ein technischer Defekt sein Rennen beendete.