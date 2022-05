Formel 1: Wechselt Williams den Fahrer? Teamchef Capito steht zu Latifi

Zudem findet er einen Cockpit-Wechsel in der Saison „schwer“. Deswegen will er mit den beiden Piloten auch weiterhin an den Start gehen. Der gehandelten Nachfolger Oscar Piastri lobt Capito als großes Talent. „Ich bin sicher, dass er in der nächsten Saison in der Formel 1 ist“, meint er.