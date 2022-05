Mercedes-Hassfigur Michael Masi steht vor Rückkehr in die Formel 1 - Hamilton wohl "verärgert"

Masi war nach dem Saison-Finale in Abu Dhabi am 12. Dezember 2021 schwer in die Kritik geraten. Mercedes hatte dem Australier vorgeworfen, das Rennen durch eine umstrittene Entscheidung zugunsten von Max Verstappen und Red Bull manipuliert zu haben. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)