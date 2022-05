Formel 1: Lewis Hamilton kritisiert Schmuck-Verbot

Von den Kollegen erhielt Hamilton Unterstützung. „Es ist gut, dass die FIA auf unsere Sicherheit achtet, aber Lewis hat das jetzt schon so lange an sich, da wäre es gut, Kompromisse zu finden“, sagte etwa Red-Bull-Fahrer Sergio Perez: „Es ist wichtig, dass wir da auf einer Linie sind.“ Pierre Gasly trägt im Auto ein religiöses Zeichen: „Das will ich bei mir haben, sonst fühle ich mich nicht wohl.“