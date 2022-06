Formel 1: Ecclestone mit Breitseite gegen Hamilton

In einem Gespräch mit der Daily Mail - veröffentlicht vor dem Wirbel um Nelson Piquets rassistische Beleidigung Hamilton - kritisierte Ecclestone, Hamilton strenge sich in dieser Saison nicht genug an - und dass ihn das auch nicht störe. „Daher denke ich, dass Toto (Wolff, Mercedes-Teamchef, Anm. Red.) die Schnauze voll hat.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)