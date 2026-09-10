Mercedes statt Ferrari: Antonellis Glück

Ex-Formel-1-Pilot Karun Chandhok lobt Kimi Antonellis Weg über Mercedes. Bei Ferrari wäre der Druck auf den jungen Italiener aus seiner Sicht enorm gewesen.

Kimi Antonelli dominiert derzeit die Formel 1 – und Karun Chandhok sieht einen wichtigen Grund dafür in seinem Karriereweg. Der frühere Formel-1-Pilot hält es für „das Beste, was Marco Antonelli für seinen Sohn getan hat“, ihn nicht zum Ferrari-Junior zu machen, sondern den Weg über Mercedes einzuschlagen.

Der 20-Jährige ersetzte Lewis Hamilton 2025 bei Mercedes und führt inzwischen die WM an. Nach seinen Siegen in China und Japan wurde Antonelli zum jüngsten WM-Führenden der Geschichte. Mit seinem Heimsieg beim Italien-GP, seinem siebten Grand-Prix-Erfolg der Saison, baute der junge Italiener seinen Vorsprung auf Teamkollegen George Russell vor dem Spanien-GP in Madrid auf 66 Punkte aus.

Kimi Antonelli ist mit Mercedes derzeit das Maß der Dinge in der Formel 1 Kimi Antonelli ist mit Mercedes derzeit das Maß der Dinge in der Formel 1 © IMAGO/NurPhoto

Ferrari-Druck wäre „unglaublich“

Vor allem die enorme Erwartungshaltung bei Ferrari wäre für Antonelli aus Chandhoks Sicht eine zusätzliche Belastung gewesen. „Das hat ihm in vielerlei Hinsicht Druck genommen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn er dort als italienischer Ferrari-Fahrer wäre? Der Druck wäre unglaublich“, sagte Chandhok in der Sky Sports F1 Show.

Mercedes habe dagegen „fantastische Arbeit geleistet, ihn zu fördern und hierher zu bringen“. Nach Antonellis Triumph in Monza traf Chandhok auch dessen Eltern und Schwester am Mercedes-Motorhome. „Sie wirkten so glücklich darüber, dass er natürlich den Heim-Grand-Prix gewonnen hatte und viele Freunde und Familienmitglieder dort waren“, berichtete der Sky-Experte.

Chandhok hofft auf Ferrari-Zukunft

Ganz abschreiben will Chandhok eine spätere Verbindung zwischen Antonelli und Ferrari dennoch nicht. „Für den Sport und für Ferrari hoffe ich, dass er in zehn bis 15 Jahren, wenn Kimi eine Menge erreicht hat, vielleicht Ferrari-Fahrer wird. Es wäre großartig für Ferrari, ihn eines Tages zu haben“, sagte der ehemalige Formel-1-Pilot.

Für die aktuelle Phase seiner Karriere sei der Mercedes-Weg aber der richtige. „Ich glaube, für ihn ist es jetzt gut, seine ersten Jahre nicht als Ferrari-Fahrer zu verbringen“, erklärte Chandhok.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.