Formel 1: FIA plant wohl Rückkehr von Südafrika in den Rennkalender

Der Deal soll laut Daily Mail in den nächsten Wochen fix gemacht werden - sehr zur Freude von Lewis Hamilton. „Der Ort, der mir wirklich am Herzen liegt und an dem ich am liebsten wieder ein Rennen veranstalten würde, ist Südafrika“, erklärt er und schiebt an, „es gibt dort eine große Fangemeinde und ich denke, es wäre großartig, wenn wir zeigen könnten, wie schön es ist.“